Сабо розповів, у чому Динамо поступається Шахтарю

Колишній гравець і тренер київського гранда розповів про свої очікування від нового сезону.

"Звичайно, ми з нетерпінням очікуємо новий сезон. Думаю, всі вболівальники вже скучили за наши чемпіонатом. Особисто я, звичайно, очікував, що вже в цьому сезоні в УПЛ буде 14 команд або навіть 16. Вважаю, що наш чемпіонат заслуговує 16 команд. У нашій країні досить колективів, які можуть грати у вищому дивізіоні. На жаль, поки залишається 12 команд і будемо вірити, що вони потішать в новому сезоні якісним футболом.

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Ми побачили вже в справі Зорю, яка стартувала в єврокубках матчем проти Будучності. У першій грі ми помітили, що Віктор Скрипник створив хорошу команду. Зоря грала добре. Але для луганців стане проблемою питання відновлення до матчу з полтавцями. Ці переїзди не на руку Зорі, але, на мій погляд, в Полтаві вона як мінімум не програє.

Треба подивитися 4-5 ігор, а потім робити висновки. Багато пишуть про Карпати, Львів, тому, хто опиниться в нижній частині таблиці, дізнаємося після декількох турів. Багато команд оновили склади, треба почекати.

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Звичайно, Суперкубок забере сили у Шахтаря і Динамо, тому що обидві команди будуть битися за трофей і захочуть його виграти. Мені здається, у Шахтаря повинно вистачити кадрового потенціалу на початок сезону. У Динамо такої стабільності складу поки немає. Команда втратила поки що Циганкова, є проблеми з Солем. У "гірників", здається, таких проблем менше, незважаючи на те, що в Шахтар прийшов новий тренер.

Гадаю, Каштру сильно не буде ламати те, що побудував Фонсека. Думаю, вони радилися і Фонсека розповів, що робити, щоб не провалити початок сезону", – розповів Сабо в інтерв'ю Команда №1.

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