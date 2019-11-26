Сабо розповів, чому Шевченко не очолить київське Динамо

Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо переконаний, що Андрій Шевченко не очолить київський клуб.

"Чи може Шевченко очолити Мілан? Звичайно. До чемпіонату Європи він нікуди не піде, а от коли у нього закінчиться контракт з УАФ, то Шевченко може опинитися в Італії. І, швидше за все, так і станеться, тому що Мілан – це його другий рідний клуб. Ну, і важливим фактором є зарплата, яка може вирости в 5-6 разів.

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Якщо Шевченко очолить Мілан, то невже він піде в Динамо, яке запропонує йому зарплату в п'ять або десять разів меншу? Звичайно, ні. Він, може, цього й хоче, але після Мілана прийти в Динамо... У нього троє дітей (насправді четверо – прим. "Футбол 24"). Не думаю, що це станеться", – поділився Сабо в інтерв'ю Footboom.

Нагадаємо, під керівництвом Шевченка збірна України здобула путівку на Євро-2020, посівши перше місце в кваліфікаційній групі B.

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