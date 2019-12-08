Сабо розніс СК Дніпро-1 після розгромної поразки від Колоса

Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо різко прокоментував матч 17-го туру УПЛ Колос – СК Дніпро-1 (4:0).

"Так програти – це соромно, це ганьба. Що сталося з СК Дніпро-1? Колос був сильнішим у всіх компонентах.

Дубль Вільх'яльмссона та цукерочка від Ільїна у відеоогляді матчу Колос – СК Дніпро-1 – 4:0

Що сталося з командою? Червона картка, пенальті? Нічого страшного, збери команду. Повинен бути характер. Побудуй так захисну лінію, щоб не пропустити більше. Команда повністю розвалилася. Я такого не очікував.

Можу назвати це одним словом – піжонство. Це очікувано від деяких молодих гравців: "Я сильніший, я можу, я хочу, я чемпіон світу".

А команда Костишина все довела дисципліною. Забили чотири голи, але могли відзначитися ще стільки ж раз. Для СК Дніпро-1 – це катастрофа", – сказав Сабо в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, після 17-ти турів УПЛ СК Дніпро-1 перебуває на 9-й сходинці, маючи в активі 18 очок.

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