toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТРАНСФЕРИ

Сабо розніс СК Дніпро-1 після розгромної поразки від Колоса

12:44 659 Читать на русском
Сабо розніс СК Дніпро-1 після розгромної поразки від Колоса
Тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко / Фото СК Дніпро-1

Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо різко прокоментував матч 17-го туру УПЛ Колос – СК Дніпро-1 (4:0).

14’ Арні Вільх'яльмссон
52’ Арні Вільх'яльмссон
57’ Олег Ільїн
78’ Євген Смирний
 
Дмитро Коркішко 40’
14’ Арні Вільх'яльмссон
40’ Дмитро Коркішко
52’ Арні Вільх'яльмссон
57’ Олег Ільїн
78’ Євген Смирний

"Так програти – це соромно, це ганьба. Що сталося з СК Дніпро-1? Колос був сильнішим у всіх компонентах.

Дубль Вільх'яльмссона та цукерочка від Ільїна у відеоогляді матчу Колос – СК Дніпро-1 – 4:0

Що сталося з командою? Червона картка, пенальті? Нічого страшного, збери команду. Повинен бути характер. Побудуй так захисну лінію, щоб не пропустити більше. Команда повністю розвалилася. Я такого не очікував.

Можу назвати це одним словом – піжонство. Це очікувано від деяких молодих гравців: "Я сильніший, я можу, я хочу, я чемпіон світу".

А команда Костишина все довела дисципліною. Забили чотири голи, але могли відзначитися ще стільки ж раз. Для СК Дніпро-1 – це катастрофа", – сказав Сабо в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, після 17-ти турів УПЛ СК Дніпро-1 перебуває на 9-й сходинці, маючи в активі 18 очок.

Колос у більшості розгромив СК Дніпро-1 – ісландський тріумф Костишина та безпорадність Михайленка

blog_ava
Динамо – Зоря: анонс матчу УПЛ
Теги
СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Колос - СК Дніпро-1 Йожеф Сабо Дмитро Михайленко Дмитро Михайленко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
17
хв
Динамо
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук