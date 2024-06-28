"У таких турнірах немає часу на розкачку, необхідно одразу викладатися на повну, з першої секунди демонструвати найкращі якості. А ще Євро, на мій погляд, продемонстрував відсутність лідера на полі, який здатний задавати темп, вести за собою партнерів, брати відповідальність, а якщо потрібно – і ризикувати.

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Не знаходжу відповіді й на запитання, чому наша збірна починає щось створювати тільки в другому таймі?! Відповідь вочевидь знають тренери, але поки що не поспішають озвучити її. Чемпіонат Європи продемонстрував, що попри хвалебні слова, у нас у лінії атаки немає гравців, які б відповідали рівню турніру. Гольові моменти нам давалися з великими труднощами, з бельгійцями з гри випадали Шапаренко, Судаков, Довбик.

Напередодні Євро в пресі писали, що ця збірна найсильніша за всі роки незалежності України. Але що ми побачили на ділі? Основний склад збірної, якщо і був такий у головах наших тренерів, не проглядався на полі. А спроба знайти оптимальні зв'язки вже під час турніру в Німеччині не дала потрібного результату – матчі йдуть один за одним і тут простір для роботи над помилками вкрай вузький.

На жаль, але результат відповідає продемонстрованій нашою командою грі", – сказав Сабо у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, збірна України розгромно програла Румунії (0:3), здолала Словаччину (2:1) і розійшлась миром з Бельгією (0:0). У підсумку всі чотири команди набрали однакову кількість очок (по чотири), однак у "синьо-жовтих" виявилась найгірша різниця забитих і пропущених голів і вона посіла останню сходинку у квартеті.

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