"Це не футбол. Як можна допускати до виступів у такому престижному турнірі, як Ліга чемпіонів, такі команди, як Хамрун Спартанс? Ну, зовсім не розумію. Я трохи подивився гру, потім вимкнув телевізор, а потім знову увімкнув. Скажу відверто: жодного інтересу не було.

Динамо – Хамрун Спартанс – 3:0 – відео голів та огляд матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

Скільки я не зідзвонювався з друзями – всі кажуть, що цей матч навіть не дивились. Або ж трохи подивились, а потім, як і я, вимкнули телевізор. Мені пригадуються часи, коли ми були на тренувальних зборах і для перших спарингів вибирали суперників аматорського рівня або ж заводські команди. То було ліпше. Ми забивали то вісім, то десять м’ячів – але була хоча б якась гра. А тут...

У вчорашнього суперника Динамо рівня як такого немає, якщо гравець не може вдарити по м’ячу, зробити передачу. У діях мальтійців брак за браком. Коротко кажучи, херня повна.

Наші футболісти також виглядали розслабленими, не було притаманної їм гри. Хоча могли забити не шість, а шістнадцять м’ячів! Вийшли і грали стоячи. Швидкості нема, нічого нема… Прикро", – сказав Сабо у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, Динамо двічі здолало Хамрун Спартанс з однаковим рахунком 3:0 і в 3-му колі кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє з переможцем пари Пафос (Кіпр) – Маккаб» Тель-Авів (Ізраїль). Перший матч між цими командами завершився бойовою нічиєю 1:1.

Динамо вийшло до наступного раунду кваліфікації ЛЧ, вдруге розгромивши Хамрун Спартанс