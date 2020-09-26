"Мені подобається цей футболіст. Можливо, вони не зійшлися з Михайличенком, але після повернення в Динамо Луческу з ним поговорив.

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Тепер – це один з найкращих гравців у команді. Якщо він і далі буде грати – залишиться в Динамо і буде гравцем основи", – цитує Йожефа Сабо 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, Жерсон Родрігес провів минулі півроку в оренді в Анкарагюджю, проте повернувся у Динамо після скандалу та при Луческу демонструє непогану результативність. У цьому сезоні у його активі 5 поєдинків у футболці "біло-синіх", два забиті голи та один асист.

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