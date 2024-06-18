"Жахливий настрій після гри. Стільки помилок робити, як робила збірна України. Вони думали, що вже піймали Бога за бороду? У першому таймі ми програли тактично. Румуни віддали нам м'яч і як тільки ми переходили на їхню половину поля, вони розпочинали пресингувати. У збірної України не було жодного гольового моменту. Лише два удари по воротах і все. Матч до кінця не додивився, тому що не було на що. Рівень майстерності наших гравців нижче, ніж в Європі.

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Лунін вважає себе великим воротарем? Вибий м'яч куди-небудь, коли важкий епізод, а він хоче своєму віддати. Віддав – тут же атака і забили. Куди він вибивав? Цей гол його помилка. Третій гол Лунін пропустив під руками. Для чого говорити, що він кращий за Куртуа? Луніну потрібно йти з Реала, або він сидітиме на лаві запасних і отримуватиме ці мільйони.

Судаков: кажуть, за ним спостерігають європейські клуби, а ви бачили Судакова в цьому матчі? Він повинний вести гру, бути активним. Що в результаті? Нічого! Не знаю, за що його хочуть купити. Циганков – взагалі, жах. Не знаю, хто його хоче купити. Довбик теж себе не показав. Хоч хтось зі збірної України мав показати рівень. Цього не зробив ніхто! Мудрик – теж нуль. Граючи в АПЛ, потрібно показувати клас, як і Циганкову та Довбику в Ла Лізі.

Футбол – агресивний вид спорту. У наших збірників агресії нуль цілих і нуль десятих. Я розривався на полі, коли грав і щось не виходило. Якщо запитати у цих хлопців чи хотіли вони сьогодні виграти, що вони скажуть? Вони перекочували м'яч на своїй половині. Виходить, що тренер збірної Румунії Йорданеску тактично переграв Реброва", – сказав Сабо у коментарі для 1927.kiev.ua.

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