"Барселона в будь-якому складі все одно сильний суперник. І Динамо, на жаль, все ніяк не може зібрати свій оптимальний склад, весь час він змінюється. Буде цікаво подивитися на сьогоднішній поєдинок. У будь-якому випадку киянам буде важко. Луческу постійно змінює склад. Немає жодного поєдинку, щоб грали одні й ті ж гравці. Навіть Гармаш почав грати, він молодець, добре себе показав. Думаю, він і сьогодні буде грати.

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Сьогодні не буде грати Циганков. Раніше я б з упевненістю сказав, що його змінить Вербіч. Але мені незрозуміло, що з ним відбувається останнім часом. Його випускають на 15-20 хвилин, а він ніякий. А коли він тільки з'явився в Динамо – був провідним футболістом киян. Він зараз в дуже поганому стані. Не виключаю, що Луческу ризикне і випустить з перших хвилин Цітаішвілі. Подивимося, що вирішить тренерський штаб", – цитує Сабо сайт ТК Футбол.

Зауважимо, зустріч між Динамо та Барселоною в рамках 4-го туру Ліги чемпіонів пройде сьогодні, 24 листопада, початок о 22:00. "Біло-сині" йдуть третіми з одним очком, "блаугранас" очолюють квартет G з дев'ятьма пунктами.

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