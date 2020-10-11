"Перевагою в цьому поєдинку повністю володіла збірна Німеччини. Німці вміло тримали м'яч, тільки в останні 10 хвилин українці зіграли добре і навіть могли зрівняти рахунок. Швидше за все, збірна Німеччини просто зупинилася – це психологія. Коли ти ведеш в рахунку 2:0, мимоволі розслабляєшся. Не виключено також, що німці втомилися... Якби команда Шевченка так грала в першому таймі, рахунок був би іншим.

Україна – Німеччина – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Проти Іспанії у нас шансів немає. Зараз будь-який склад національної команди виглядає погано. Той же Ярмоленко, який сидить у запасі Вест Хема, випадає з гри, Циганков, якому я раніше видав стільки авансів, ніяк не може прийти в себе, Коваленко – нульовий, Соболь – в атаці непогано діяв, але в обороні помилявся.

Тренерському штабу збірної України потрібно десь шукати центральних захисників. Переміщення в центр Миколенка відчутно впливає на гру команди на фланзі. Звичайно, не вистачає ще інших футболістів Шахтаря – хворих хлопців. Бракує, перш за все, того складу, який був під рукою Андрія Шевченка під час відбору на Євро-2020", – сказав Йожеф Сабо у коментарі Footboom.

Нагадаємо, збірна України мінімально поступилась Німеччині з рахунком 1:2 у третьому турі Ліги націй.

Україна – Німеччина: Шевченко втрачає лідера і шанс, трагедія найкращого українця, вражаючий суперник Шахтаря