Сабо пророкує Миколенку кар'єру в Європі

Екс-тренер Динамо і збірної України Йожеф Сабо проаналізував матч киян проти Ренна (3:1).

"Динамівці" два останні матчі зіграли дуже здорово. Проти Шахтаря і вчора – просто чудово. Продемонстрували цікавий, результативний футбол.

Проте є одне "але": Ренн – це все-таки команда середнього європейського рівня, і вони дають грати. Якби гравці Ренна десь хоча б пресингували на своїй половині поля, було б важче. А так була відкрита гра. І Динамо давало французам грати, і у Ренна теж були моменти.

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Дуже здорово зіграв Шапаренко. Молодий футболіст хворів, був травмований, не грав. Але вчора він забив чудовий м'яч,суперм'яч. Також я вперше відзначу Бойка, тому що є за що. Він виручив команду, було декілька моментів, коли французи могли забити.

"Миколенко? У нього є велике бажання, він росте від матчу до матчу. З нього може вийти дуже хороший футболіст. Я йому бажаю тільки хорошого майбутнього, і, якщо він хоче бути хорошим футболістом, то потрібно сконцентрувати всю увагу на тренуваннях, на іграх, і я думаю, що незабаром він десь з'явиться в Європі", – сказав Сабо телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, Динамо на Олімпійському впевнено перемогло Ренн. Віталій Миколенко надійно відіграв і забив гол у Матчі проти Ренна, а також потрапив до команди тижня у Лізі Європі.

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