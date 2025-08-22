"Як колишній гравець і тренер Динамо, я просто не можу зрозуміти, у що зараз грає команда і що вони взагалі роблять на полі! Немає ні бажання, ні самої гри. Створюється враження, що футболісти немов "топлять" тренера.

У що грає наш найкращий бомбардир Ванат? А Шапаренко? Коли він востаннє показував рівень гравця національної збірної? Попов виходить на заміну і привозить голи... Таке відчуття, що вони або не хочуть, або просто не можуть.

У мене складається враження, що всередині колективу відбувається щось серйозне. Як інакше пояснити відсутність комбінаційної гри і те, що при втраті м’яча футболісти не повертаються в захист? Для мене це справжній жах.

Динамо – це моя команда, якій я віддав все здоров’я і кращу частину життя. Я дуже переживаю, адже Динамо – це ім’я, яким потрібно дорожити. Що буде далі – не знаю. Але якщо тренерський штаб не здатний навести порядок, рішення має ухвалювати керівництво клубу", – сказав Сабо для FootBoom.

Нагадаємо, київське Динамо поступилося ізраїльському Маккабі Тель-Авів (1:3) у раунді плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Матч-відповідь відбудеться 28 серпня.

