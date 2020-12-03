"Я переживав за Реброва. Підсумок цього матчу проти Барселони (0:3) також цілком закономірний. Футбол в Угорщині слабенький. Що говорити, якщо в угорський чемпіонат їдуть наші гравці, які не підійшли Зорі, і перебувають там на перших ролях.

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Що стосується пропущених Ференцварошем м'ячів, то центральні захисники цієї команди, м'яко кажучи, не вражають, і Ребров не може цього виправити.

Маю велику надію, що всі кияни підійдуть до завершального матчу групи Ліги чемпіонів здоровими. Вдома ми повинні дотиснути Ференцварош і взяти три очки. Грати потрібно тільки на перемогу, і оборона угорської команди, яка, повторюся, абсолютно ненадійна, обов'язково дасть тріщину", – розповів Сабо в інтерв'ю Footboom.

Зазначимо, що Динамо зійдеться з Ференцварошем в останньому турі Ліги чемпіонів, у якому вирішиться доля путівки до Ліги Європи.

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