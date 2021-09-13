"Я вважаю, що ситуація, яка виникла з Маліновським – втрата для збірної України. З одного боку, Петраков не правий. Він поламав схему з прекрасним півзахистом, яку створив Андрій Шевченко. За рахунок неї збірна вигравала багато матчів. Це на Євро не вийшло особливо, тому що Ярмоленко і Степаненко були після травм, Маліновський був втомленим з болячкою, а Зінченко приїхав за тиждень до турніру.

"Петракову і Маліновському треба домовлятись": Маркевич закликав забути непорозуміння заради інтересів збірної України

З іншого боку, якщо Петраков сказав Маліновському, що він не вписується в його схему, то бажання футболіста достроково покинути збірну зрозуміле. У будь-якому випадку, для збірної це втрата. Станом на сьогодні сильнішого гравця за Маліновського немає.

Думаю, Петракову треба говорити з футболістом, пояснювати. Руслан образився, напевно, сказав не викликати його більше. Якщо він Петракову потрібен, тренеру доведеться йому дзвонити, якщо ні – розмови не вийде", – сказав Сабо у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, у трьох матчах під керівництвом Олександра Петракова український легіонер Аталанти сумарно провів на полі 39 хвилин. Згодом наставник "синьо-жовтих" зізнався, що Маліновський образився на тренера за недостатню кількість ігрового часу і коучу навіть довелось просити вибачення у футболіста.

Маліновський сказав, що не хоче залишатись у збірній України, – Петраков