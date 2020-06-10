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Сабо побоюється, що Ярмоленко може повторити фатальну помилку Шевченка

22:29 1351 Читать на русском
Сабо побоюється, що Ярмоленко може повторити фатальну помилку Шевченка
Андрій Ярмоленко / Getty images

Колишній головний тренер київського Динамо і збірної України Йожеф Сабо переконаний, що Андрію Ярмоленку не варто змінювати клуб.

"Для мене англійський чемпіонат – найсильніший у Європі. Там що не матч, то заруба, і команда з нижчого дивізіону може дати бій грандам. Ярмоленко тільки відновився після травми, до цього він грав і ним були задоволені. Думаю, йому не варто звідти їхати.

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Який Фенербахче? Яка Туреччина? Ось в Англії – це футбол. Там ніяких автобусів, трамваїв або тролейбусів. І Андрій вже адаптувався до Вест Хема і Англії. Він навчився грати в обороні, допомагає команді в захисті, є де розгулятися і в атаці.

Якщо він поїде до Туреччини – це буде помилка. Свого часу мене запитували, чи варто Шевченку переходити з Мілана в Челсі. Я був категорично проти. І в підсумку Шевченко не заграв в Англії. Тому нехай Ярмоленко не повторює помилок свого тезки. Я працював в Динамо, коли там був Ярмоленко, перед цим там грав Шевченко. Дуже переживаю за хлопців", – цитує Сабо Meta-ratings.

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Теги
Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Фенербахче Фенербахче Англія Йожеф Сабо Українці за кордоном
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