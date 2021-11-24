"Шахтарю у матчі з Інтером буде так само важко, як і Динамо з Баварією. Хоча скажу, що Шахтар має непоганих футболістів. Але "гірники" гратимуть на виїзді, в Мілані. Побачимо.

"Головне – перемогти Інтер": Шахтар запізнився на літак у Мілан через посилену підготовку до вирішального матчу ЛЧ

А щодо матчу Зорі з Ромою... Я дуже вболівав за Скрипника, бо він у мене грав у збірній, він хороший футболіст. Я розумію, що щороку із Зорі йдуть футболісти і він робить нову команду. Але дивишся – Зоря виходить на поле, грає, забиває. Потім другу гру дивишся – вони її зовсім провалюють. Незрозуміло чому. Складно буде луганцям із Ромою. Хоча з'явилися основні футболісти, які хворіли. І вони у Львові програли. Важко буде Зорі з римлянами", – сказав Сабо у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, Шахтар проведе свій поєдинок проти Інтера вже сьогодні, 24 листопада, на стадіоні Джузеппе Меацца. Зоря завтра на Стадіо Олімпіко зійдеться з Ромою.

"Баварія їхала на ручняку". Німецькі ЗМІ – про блискавичне Динамо і негостинний Київ, або Що не пробачать Нагельсманну