Сабо переживає за Динамо у матчі з Лугано: Зараз команда дуже слабка

Колишній наставник Динамо Йожеф Сабо з тривогою очікує поєдинку 6-го туру Ліги Європи проти Лугано.

"Перед цією грою дуже боязно за Динамо. Зараз команда дуже слабка. Середньої лінії немає. Матч із Зорею, в якому "біло-сині" поступилися за всіма статтями, тільки підтверджує мої побоювання.

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Що відбувається з центральними півзахисниками, незрозуміло. Радує хіба що Сидорчук, але капітан не зіграє в матчі з Лугано через вилучення в поєдинку проти Мальме. І це може стати проблемою. Хто зв'яже оборону з атакою, мені сказати важко. Гармаш, Буяльський, Шапаренко... вони помітно знизили свій потенціал.

Всі ми будемо переживати за Динамо. І я не можу не віддати їм перемогу хоча б тому, що суперник у них – команда, за європейськими мірками, нижча середнього рівня", – розповів Сабо в коментарі Команда №1.

Матч Динамо – Лугано розпочнеться сьогодні, 12 грудня, о 19:55 на НСК Олімпійський. Для виходу в плей-офф киянам необхідна перемога з різницею в 2 м'ячі.

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