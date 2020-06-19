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Сабо переконаний, що для Віди немає місця у Динамо

09:35 - Читать на русском
Сабо переконаний, що для Віди немає місця у Динамо
Домагой Віда / Фото ФК Динамо

Екс-тренер Динамо Йожеф Сабо поділився думками щодо майбутнього захисника Бешикташа Домагоя Віди.

"Здивований, що він вже не потрібен Бешикташу. Якщо це так, то в Росію хорват тоді приїде догравати перед пенсією, заробити. Хорвати вони такі. Шукають там, де глибше. Може, у нього немає інших пропозицій, крім як з Росії. Де платять, туди і поїде.

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Не думаю також, що Віді варто повертатися в київське Динамо. Тут ростуть молоді футболісти, є Попов, Шабанов. У Динамо ставка на молодь, а вікові легіонери вже не потрібні. Вистачає вже тих, хто сидить на лаві запасних", – цитує Сабо Meta-ratings.

Нагадаємо, Домагой захищав кольори Динамо у 2013-2017 роках. За чутками 31-річний хорват близький до переїзду в чемпіонат Росії.

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Теги
Домагой Домагой Віда Динамо Динамо Бешикташ Бешикташ Туреччина Йожеф Сабо Трансфери Динамо Київ
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