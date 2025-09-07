– Трансфери Судакова в Бенфіку і Ваната в Жирону – це плюс для збірної України?

– Це точно не плюс, коли провідні гравці їздять туди-сюди перед матчами збірної. Зрозуміло, що самі футболісти радіють, що потрапили в топ-чемпіонати, але їм треба адаптуватися, на них чекають переїзди з сім'ями, нове середовище, інші зарплати, а це позначається на психології. Не думаю, що такі моменти допоможуть збірній.

– Які перспективи Судакова у Бенфіці?

– Довгий час усі гадали, куди перейде Судаков, а в результаті він потрапив до Бенфіки. У Португалії пристойний чемпіонат, там треба вміти та атакувати, і відбирати. Судаков має гарний удар, він може грати на атаку, але зовсім не вміє захищатися. Для мене хороший півзахисник – це той, хто атакує й обороняється. Щоб закріпитися в Бенфіці, Судакову доведеться додати до оборонного плану і фізики.

– Вірите, що Ванат стане лідером Жирони?

– Я його вважаю слабким центральним нападником. Не Ваната тримають захисники, а він їх замість того, щоб зробити ривок і відірватися. Обігрувати він також не вміє. Я бажаю Ванату успіхів у Жироні, але може статися таке, що він сяде на лаву запасних, – заявив Йожеф Сабо в інтерв'ю Blik.ua.

Нагадаємо, що Владислав Ванат перейшов у Жирону за близько 20 млн євро, а Георгій Судаков відправився в оренду в Бенфіку з опцією обов'язкового викупу. Сума трансферу становитиме понад 30 млн євро з урахуванням усіх бонусів.

