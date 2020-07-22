Сабо оцінив перспективи Скрипника в Динамо

"Зараз наступником Михайличенка багато хто називає Віктора Скрипника. На мій погляд, йому під силу впоратися з таким викликом.

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Він здатний провести реорганізацію команди, адже відразу кілька гравців Зорі повертаються в Динамо з оренди. Цей тренер уже кілька разів протистояв "біло-синім", добре вивчив гру і потенціал динамівської команди. Але чи погодиться він покинути Зорю, з якою завоював бронзові медалі і вийшов у груповий етап Ліги Європи?" – сказав Сабо у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, 20 липня 2020 року весь тренерський штаб київського Динамо (Олексій Михайличенко, Вадим Євтушенко, Сергій Федоров та Михайло Михайлов) було відправлено у відставку. Останньою краплею для президента "біло-синіх" Ігоря Суркіса стала поразка в останньому турі від Колоса (0:2). Одним з головних кандидатів на вакантну посаду називають тренера Зорі Віктора Скрипника.

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