"Наші хлопці молодці, здобули дуже важкі й дуже важливі очки. Сама гра, на мій погляд, була рівною, виділяти когось не стану. Збірна грала у своєму стилі. Мені здається, що Ребров все ще перебуває у пошуках оптимального складу.

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Початок першого тайму вийшов нервовим, і тільки після пропущеного м'яча наші футболісти поступово почали оговтуватися. Становище змушувало більше рухатися, боротися за кожен м'яч і атакувати. Добре, що змогли проявити характер і переломити гру.

І дуже добре, що після забитого м'яча наша команда не пішла в оборону, до фінального свистка грала на перемогу. Але найголовніші випробування чекають на нас попереду, розташування в групі вирішиться в завершальних матчах. Побажаємо нашій команді гарної гри і фарту", – цитує Сабо FootBoom.

Нагадаємо, наступний матч України на Євро-2024 відбудеться 26 червня проти збірної Бельгії.

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