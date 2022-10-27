"Луческу треба йти. Тут він уже нічого не зробить. Так, він хороший тренер, але цих футболістів Динамо він не витягне. Можливо, у нього ще вийде після чемпіонату світу, бо буде пристойна перерва. Але, гадаю, Луческу треба зібратися і піти. Повинен прийти інший тренер, який у всьому розбереться.

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Чому Луческу не подає у відставку? Думаю, він просто не хоче втрачати зарплату. Спад Динамо триває надто довго. Була надія, що Луческу зможе виправити ситуацію, але вже видно, що йому не вдалося. Він має це розуміти. Луческу вже заробив достатньо і може спокійно йти. Однак Динамо треба знайти молодого тренера, який зможе вивести гравців із ями.

Чому Суркіс не звільнить Луческу? Напевно сподівається, що той ще зможе розвинути цих футболістів у майстерності. Але з них уже нічого не витягнеш. А інший тренер обов'язково поміняє склад під себе та почне більше довіряти молоді з U-19. У цьому складі Динамо деякі гравці просто не тягнуть.

Щодо потенційної заміни... Мені імпонує Юрій Максимов. Він добре працював у Ворсклі, і я не розумію, чому з ним не продовжили контракт. Я не проти Скрипника, але Максимов чудово працював, команда при ньому грала. Костюк із Динамо U-19, про якого зараз багато пишуть, не має досвіду. Згадую, як призначали Петракова у збірну. Я працював з ним, він хороший мужик і вимогливий. Я завжди казав, що Петраков хороший спеціаліст, але до збірної України він працював лише з молоддю. Було незрозуміло, як він поводитиметься з Ярмоленком та іншими лідерами національної команди. Зрештою вони не зійшлися з Малиновським. Тож Костюку ще рано тренувати першу команду Динамо, йому потрібно набратися досвіду", – сказав Сабо у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, після 9-ти турів Динамо у турнірній таблиці УПЛ йде восьмим з 10 очками. У Лізі Європи кияни наразі останні без очок. Сьогодні, 27 жовтня, вони матимуть шанс зачепитись за Лігу конференцій, якщо зможуть здолати кіпрський АЕК. Початок зустрічі о 19:45.

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