Сабо не вважає Динамо фаворитом у боротьбі за срібло УПЛ

Колишній гравець і тренер Динамо Йожеф Сабо сумнівається, що Динамо зможе втриматись на другій сходинці чемпіонату України.

"Динамо – фаворит за друге місце в УПЛ? Ні. Я ще раніше говорив, що у киян будуть проблеми.

Динамо наступить на ті самі граблі, а потім знову буде винний тренер, – Сабо розкритикував трансферну політику киян

Звичайно, підсумковий розклад поки передбачити складно, але зараз на друге лігочемпіонівське місце – чотири реальні кандидати. Зоря додала, Олександрія, як і Десна – команда дисциплінована, тому вірю, що у цій боротьбі нас чекає інтрига до останнього туру", – цитує Сабо Команда 1.

Нагадаємо, після 24-х турів УПЛ Динамо розташувалось на другій сходинці, відірвавшись від Зорі лише на 2 очки. Повна таблиця чемпіонату України за посиланням.

Динамо без єврокубкової весни навіть серед U-19: сім запитань до Ігоря Костюка