– У своєму коментарі про першу гру ви сказали: добре, що кіпріоти не забили нам ще два-три м’ячі. Чи це не шанс для Динамо із меншими зусиллями виправити становище?

– Не буде такого. Ця команда не зможе. Як-то кажуть, народжений повзати літати не зможе. Коли у динамівців були суперники на кшталт збірної хлібокомбінату і чогось подібного, то було по-іншому. Швидкості немає, м’яч на місці – о-о-о, клас! А тут більш-менш серйозний супротивник – і все позначається. Адже футболісти Пафоса встигли десь пограти, і за їхніми діями видно, що у технічному плані вони, як і тренер, молодці.

Пафос – Динамо: стартові склади та онлайн-трансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

Вони повністю переграли Динамо. Повністю. У нас за всю гру з реальними моментами було кепсько. Ну, Бражко вдарив, так. Попади він у ворота – може й забив би. А ще Ванат бив головою та Дубінчак у хрестовину поцілив – і все. Хоча Дубінчак зобов’язаний був віддати м’яч направо, а не бити самому.

– Як гадаєте, складатиметься гра-відповідь для Динамо?

– Не буде нічого, я заздалегідь це кажу. Наші у кіпрської команди не виграють. От скажіть мені: завдяки чому Динамо з такою грою може перемогти? Я особисто не бачу. Я поважаю Ярмоленка, у якого у першому матчі був момент, коли він просунувся усередину і вдарив по воротах. Міг забити, але… Більше нічого продуктивного у його діях я не побачив. Потрібен такий гравець, яким у мене в команді – як у Динамо, так і в збірній України, був Лужний. Він ганяв всіх по полю. А що Буяльський, що Піхальонок? Одне й те ж. Вони вільні художники, а їм кіпріоти не давали нічого зробити. Що тут ще казати? – поділився Сабо в коментарі Sport.ua.

Пафос – Динамо: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів