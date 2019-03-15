Сабо: Не треба виходити на матч із Португалією, якщо боїшся її

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо на "Експерт-клубі" поділився з журналістами очікуваннями від матчу проти Португалії.

"Португалія – топ-команда. Але боятися не можна. Якщо боїтеся, навіть не треба виходити. Збірна під керівництвом Шевченка не боїться взагалі нікого. У Португалії буде важко, але ми можемо їх там обіграти. Марлос, Зінченко, Маліновський в хорошій формі.

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Не говоримо зараз про Динамо. Вчора проти Челсі ми побачили, що ці молоді хлопці поки що повинні почекати. Треба забути цю гру, хоча, звичайно, всі довго її ще будуть пам'ятати. Як би ми не хотіли, щоб наша команда вигравала в Челсі, Манчестер Сіті, Реала, але клас дає про себе знати. Зараз ми не можемо боротися з такими командами.

Чи потрібно до Роналду поставити персонального опікуна? Потрібно передавати Кріштіану в центрі поля, не давати йому приймати м'яч. Персональна гра – це зараз безглуздо, не думаю, що Андрій Шевченко так робитиме.

Про Ракицького говорити не будемо. Його немає, забули", – сказав Сабо.

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