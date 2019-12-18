Сабо назвав єдиного опорного півзахисника Динамо, який відповідає рівню клубу

Колишній наставник київського Динамо та збірної України Йожеф Сабо оцінив рівень нинішніх хавбеків столичної команди.

"Ще півроку тому, на початку чемпіонату я говорив, що в цьому році на Динамо чекає боротьба за друге місце в УПЛ. Тепер же ми бачимо, що ця боротьба є, але не тільки за друге місце, оскільки можна опинитися і на четвертій позиції. Адже суперники дуже непрості – Зоря, Олександрія, Десна.

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У Динамо немає середньої лінії. Для мене ці футболісти, не буду називати прізвищ, не півзахисники. Єдиний опорний півзахисник в команді – це Сидорчук, який вміє відбирати м'яч. Всі інші... не хочу навіть говорити.

У Європі що, дурні? Ці футболісти, яких взяло Динамо, раніше побували в 5-7 командах, але нікому не підійшли. А чому вони повинні підходити Динамо? Вони можуть тільки послабити гру команди, а не підсилити", – цитує Сабо dinamo.kiev.ua.

Нагадаємо, раніше відомий журналіст Ігор Циганик розповів про серйозну кадрову чистку, яку планує здійснити Динамо цієї зими. Наразі команда Олексія Михайличенка посідає 2 місце в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Шахтаря на 14 очок.

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