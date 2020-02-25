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Сабо назвав винних у слабких результатах Динамо – це зовсім не тренери

25 лютого 22:45 1025 Читать на русском
Сабо назвав винних у слабких результатах Динамо – це зовсім не тренери
Йожеф Сабо / Фото з відкритих джерел

Екс-тренер Динамо Йожеф Сабо виділив основні причини посередньої гри киян в останніх сезонах.

"Для мене Динамо – це ім'я! Але гри, на жаль, немає, і в цьому винні не тренери. Сьогодні в Динамо немає зірки.

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Скільки "піднімали" Циганкова, а він ще восени здав, не показував належну гру. Тепер взагалі не грає. У кожного футболіста є своя "стеля" і вище неї він не стрибне. Поки що я не бачу жодного гравця в Динамо, якого з часом можна було б назвати зіркою. Вербіч? Він здорово почав, добре грав, але потім у нього була травма... Він нестабільний", – заявив Сабо в інтерв'ю Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, Динамо вже вилетіло з цьогорічної Ліги Європи, а у чемпіонаті України кияни поступаються Шахтарю 14 очками.

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Віктор Циганков Віктор Циганков Динамо Динамо Йожеф Сабо Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч
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