Сабо вказав на слабкі сторони бразильських хавбеків Шахтаря напередодні матчу з Динамо

Екс-тренер київського Динамо і збірної України Йожеф Сабо поділився думками щодо Класичного.

"Відсутність ключових виконавців не дуже змінить характер поєдинку. Зрозуміло, що в оптимальних складах команди діяли б у звичній манері, а так – тренерам доведеться імпровізувати. У Шахтаря не зіграє через серйозну травму Марлос, пошкодження отримали Жуніор Мораєс і Степаненко.

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Всі вони – ключові гравці. Взяти, наприклад, роль Степаненка для Шахтаря. Серед півзахисників більше нікому відбирати м'яч. Бразильці цього робити не вміють – вони хороші в техніці і атакуючих діях. Навіть не знаю, кого на місце опорника замість Степаненко поставить Фонсека.

У Динамо ж крім Бесєдіна, Піваріча, Дуелунда, Соля, які в лазареті, не буде травмованого Шабанова. Гармаш не зможе зіграти через дискваліфікацію. Але у Хацкевича є ким їх замінити. Однак яким саме буде склад Динамо і чи з'явиться в ньому уругвайський новачок Карлос Де Пена, сказати однозначно складно.

Якщо проводити паралелі з кубковою зустріччю, то майбутня гра буде такою ж напруженою і непередбачуваною", – цитує Сабо sport-express.ua.

Нагадаємо, після 24-х турів АПЛ Шахтар випереджає Динамо на 7 очок.

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