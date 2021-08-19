"Справедлива нічия. Обидві команди грали непогано. Я хочу трошки покритикувати динамівців. Молоді хлопці вийшли і думали, що можна без швидкості обіграти будь-яку команду.

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А Інгулець підготувався до динамівців. Молодці! Дуже добре провели гру, за що отримали одне очко", – сказав Сабо у програмі УПЛ Online.

Нагадаємо, у матчі четвертого туру УПЛ Динамо несподівано розписало нічию з останньою командою чемпіонату – Інгульцем (1:1). Як наслідок, у турнірній таблиці кияни з 10-ма очками йдуть другими, відстаючи від лідера – Десни – на два пункти. Інгулець з 1 пунктом залишається останнім.

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