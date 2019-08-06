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Сабо назвав проблемні позиції Динамо перед матчем Ліги чемпіонів проти Брюгге

20:01 754 Читать на русском
Сабо назвав проблемні позиції Динамо перед матчем Ліги чемпіонів проти Брюгге
Йожеф Сабо / Динамо

Колишній наставник київського гранда назвав слабкі місця віце-чемпіонів України.

 

"Чесно кажучи, мене турбує правий фланг і лінія нападу. Але водночас я вірю, що Олександр Хацкевич знайде правильне рішення і зуміє збалансувати гру команди.

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Після фінального свистка хотілося б побачити на табло рахунок на користь Динамо, але і нічия цілком нас влаштує, адже матч-відповідь відбудеться в Києві", – сказав Сабо в коментарі Footboom.

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Нагадаємо, стартовий свисток матчу Брюгге – Динамо пролунає вже сьогодні, о 21:30 за київським часом.

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Брюгге – Динамо: анонс матчу Ліги чемпіонів
08:00
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Теги
Динамо Динамо Ліга чемпіонів Йожеф Сабо Брюгге - Динамо
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