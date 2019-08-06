Сабо назвав проблемні позиції Динамо перед матчем Ліги чемпіонів проти Брюгге

Колишній наставник київського гранда назвав слабкі місця віце-чемпіонів України.

"Чесно кажучи, мене турбує правий фланг і лінія нападу. Але водночас я вірю, що Олександр Хацкевич знайде правильне рішення і зуміє збалансувати гру команди.

Брюгге – Динамо: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Після фінального свистка хотілося б побачити на табло рахунок на користь Динамо, але і нічия цілком нас влаштує, адже матч-відповідь відбудеться в Києві", – сказав Сабо в коментарі Footboom.

Брюгге – Динамо: Циганик дав прогноз на матч Ліги чемпіонів

Нагадаємо, стартовий свисток матчу Брюгге – Динамо пролунає вже сьогодні, о 21:30 за київським часом.