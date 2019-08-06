Сабо назвав проблемні позиції Динамо перед матчем Ліги чемпіонів проти Брюгге

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Наші за кордоном. Українська вечірка в Бельгії, Шестаков і Петряк феєрять в Угорщині, чудовий дебют БондаренкаСвіт — 18:17 2151
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Україна у єврокубках 2019/20: впевнений Шахтар, перспективні Динамо та Зоря, або Хто не виконав "домашнього завдання"Ліга чемпіонів — 11:30 3667
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