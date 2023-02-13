"Ми всі говорили, що Супряга – талановитий хлопець. Він почав забивати, але це неофіційні матчі. Дай Бог, щоб у нього далі пішло.

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У Супряги і Ваната є швидкість, добре відкриваються, але вони самі не можуть усе робити без належної підтримки партнерів. Потрібно давати їм грати регулярно. Ніхто не може заявити про себе, якщо він сидить у запасі", – зазначив Сабо в коментарі Fanday.

Додамо, що Супряга під час зимових зборів знову почав забивати у складі Динамо. Щодо Ваната, то Владислав зіграв 24 поєдинки за киян у поточному сезоні, відзначившись 6 голами та 2 асистами.

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