Сабо назвав гравця збірної України, який не підходить нинішньому складу команди Шевченка

Колишній гравець та тренер Динамо Йожеф Сабо поділився очікуваннями від матчу кваліфікації до Євро-2020 Сербія – Україна.

"Андрій Шевченко вже не буде експериментувати. На мою думку, обов'язково зіграють Пятов, Кривцов, Матвієнко, Сидорчук, Маліновський, Ярмоленко, Яремчук. Напевно, Коваленко не зіграє. Не підходить він до цього складу. Іванісеня – новачок, буде на виїзді хвилюватися.

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У Сербії дуже хороші футболісти, багато гравців з топ-клубів, але колективу немає, немає команди. Шевченку вдалося склеїти гравців в єдине ціле, і наша збірна працює як годинник. У нас будуть шанси, тому що суперник змушений йти вперед, їх можна ловити і карати за помилки.

Думаю, що наша збірна гратиме на контратаках – у нас всі біжать контратакувати, не 2-3 людини. Мені особливо подобається Маліновський, він дуже виріс в моїх очах: ​​нікого не боїться, може і пас хороший віддати, і пробити.

Багато забитих м'ячів чекати не варто. Думаю, збірна України переможе з різницею в один м'яч", – цитує Сабо 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, збірній Україні залишився лише поєдинок проти Сербії (17 листопада) на шляху до фінальної частини Євро-2020. Підопічні Шевченка вже оформили достроковий вихід із групи.

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