22 липня динамівці розгромили мальтійський Хамрун (3:0) у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Нападник киян Владислав Супряга потрапив до заявки на гру, але на поле не вийшов. Відомий український тренер Йожеф Сабо висловився з цього приводу.

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– В заявці Динамо був присутній нападник Владислав Супряга, який не забиває вже чотири роки в офіційних матчах, але він не вийшов навіть на заміну.

– Не вийшов і не вийде! Ну не дано йому, зрозумійте. У Супряги немає майстерності і характеру, і нікуди від цього не дітися. Ось у Бражка є майстерність, він добре грав раніше, тому, я сподіваюся, що у нього тимчасовий спад", – сказав Сабо в інтерв'ю BLIK.ua.

До слова, у минулому сезоні Владислав Супряга провів 15 матчів, виступаючи за Динамо та Зорю, проте результативними діями не відзначався. Контракт нападника з київським клубом розрахований до червня 2026 року.

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