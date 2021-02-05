Сабо назвав головних претендентів на виліт з УПЛ
08:50 - Читать на русском
Колишній наставник збірної України та Динамо Йожеф Сабо поділився думками щодо того, хто покине УПЛ за підсумками поточного сезону.
"Думаю, СК Дніпро-1 вибереться з підвалу турнірної таблиці, а ось головними претендентами на пониження в класі я б назвав Рух і Львів.
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Більше, скоріше, "містян", які хоч і додали в кінці осені, але все-таки їхня гра, якщо говорити в загальному, не вразила", – поділився Сабо в коментарі Команда№1.
Відзначимо, що Рух та Львів посідають 12 та 13 місця відповідно, випереджаючи останній СК Дніпро-1 на 1 пункт.
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