Колишній наставник збірної України та Динамо Йожеф Сабо поділився думками щодо того, хто покине УПЛ за підсумками поточного сезону.

"Думаю, СК Дніпро-1 вибереться з підвалу турнірної таблиці, а ось головними претендентами на пониження в класі я б назвав Рух і Львів.

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Більше, скоріше, "містян", які хоч і додали в кінці осені, але все-таки їхня гра, якщо говорити в загальному, не вразила", – поділився Сабо в коментарі Команда№1.

Відзначимо, що Рух та Львів посідають 12 та 13 місця відповідно, випереджаючи останній СК Дніпро-1 на 1 пункт.

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