"Начебто відставка і заслужена, програти стільки матчів, але я не розумію, чому він туди пішов. Я дивився перші два матчі і думав: "Боже мій, там немає гравців. Що він хоче зробити?"

У Польщі прокоментували чутки про переговори з Шевченком

Навіщо він пішов туди? Заради грошей, заробітної плати? Так він має гроші. Команди в нього не було. Можливо, він мав домовленість із керівництвом, що він йде туди за умови підсилення команди. Гри не було, не могли забити гол. Він абсолютно нічого не зміг зробити. Мені шкода Андрія, але він сам наробив собі цього.

Навіть якби дали час, то з цією командою нічого б не вийшло. Невже він цього не розумів? Не перший день у футболі. Я відразу казав, що Дженоа не має гравців, з яких можна зробити команду. Думаю, що ніхто не зможе зберегти "грифонів" у Серії А. Лише в одному випадку – треба міняти гравців, купувати хороших футболістів. Нині там немає нічого.

Щодо чуток про переговори з Польським футбольним союзом... Не треба йому зараз нікуди йти, у нього зараз порушена психологія. Він повинен відпочити, розібратися, навіщо пішов у Дженоа", – сказав Сабо у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Дженоа попрощалась з Шевченком після двох місяців співпраці. На посаді головного тренера "грифонів" українець провів 11 матчів, в яких здобув одну перемогу, тричі зіграв унічию та зазнав 7 поразок.

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