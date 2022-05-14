Екс-тренер збірної України Йожеф Сабо вважає, що півзахиснику Шахтаря Михайлу Мудрику не варто розмінюватися на середняків, а треба йти одразу у топ-клуб.

"Ми бачили, як він грав за Шахтар у Лізі чемпіонів. Він молодець, він підвищив свій клас до такого рівня (і ще зростатиме), що має грати за основний склад збірної.

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Тому що у нього є всі якості: швидкість є, з м'ячем дуже м'яко працює, поле бачить. І найголовніше, що він не лише атакує, а й добре захищається. Так що він молодець, він росте.

Я думаю, що він довго не затримається у Шахтарі, бо хтось його викупить обов'язково. За ним уже стежать клуби з Англії, Італії. Але я хочу йому порадити не йти у другорядний клуб. Він має поїхати або в Манчестер Сіті, або в Ліверпуль, або в Манчестер Юнайтед. Можливо, Реал Мадрид. Ось такі команди", – сказав Сабо у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Мудрик феєрично провів дебютний поєдинок за збірну України проти менхенгладбаської Борусії, відзначившись голом. Про бажання підписати українця раніше заявляли англійський Брентфорд, німецький Байєр, французький Ланс, португальська Бенфіка та італійський Мілан.

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