Сабо: Мораєс рветься на поле, немов бик на арену

Екс-тренер збірної України Йожеф Сабо поділився враженнями від матчу Португалії та України у стартовому матчі відбору до Євро-2020.

"Перший тайм був рівний. Я давно не бачив, щоб наші збірники так добре контролювали м'яч, особливо у великих матчах. Був момент в грі, коли португальці захищалися, а ми атакували. Трохи не вистачило в завершальній стадії, але гра продемонструвала, що у нас непогана команда, яка грає в європейському стилі.

П'ятов став героєм матчу. Він знімав усі верхові м'ячі, які адресувалися високим форвардам збірної Португалії. Також надійно зіграв в моментах з ударами Роналду в ближній кут.

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Дебют Мораєса? Ви подивіться на його очі, коли він на футбольне поле. Він рветься туди, немов бик на арену. Він міг перемогу принести і португальцям пощастило в тому моменті. В останні десять хвилин наші перехопили ініціативу і могли здобути перемогу.

Враженням від гри Миколенка? Він стрімко потрапив у великий футбол. Швидко почав грати за основний склад Динамо. Тепер дебют у збірній. Справжній мужик. Не боїться боротьби, йде в атаку, робить прострільну передачу. Він забронював позицію лівого захисника, а тепер нехай інші борються за це місце", – сказав Сабо в коментарі телеканалу Футбол 1.

Нагадаємо, підопічні Андрія Шевченка в гостях змогли вистояти проти чинних чемпіонів Європи у першому турі кваліфікації на Євро-2020. Матч закінчився з рахунком 0:0.

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