Сабо: Мені було соромно, що Минай та Динамо грають на такому стадіоні

Екс-тренер Динамо Йожеф Сабо знайшов вагомий недолік у півфінальному поєдинку Кубка України.

"Минай – команда з Першої ліги, з села. Мені було якось соромно, що команди грали на такому стадіоні. В Ужгороді є стадіон Авангард, де грати було б комфортніше. А тут – поставили огорожу і біля лінії поля стояли вболівальники... Це ненормально. Як кажуть на Закарпатті: "По-селянськи".

Минай – Динамо – 0:2 –відео голів та огляд матчу

Цей стадіон розташований поблизу траси Київ – Чоп. Було видно, як машини проїжджають... Якось незручно за таким спостерігати. Сам із Ужгорода...

Можливо, можна було б домовитися хоча б про тисячу вболівальників і розсадити їх на стадіоні, а не отак, щоб стояли один біля одного поблизу лінії поля, де аут подають чи кутовий.

Тепер будемо чекати на фінал. Що Ворскла, що Маріуполь – для Динамо особливої різниці немає. Думаю, що вийде до фіналу Маріуполь", – цитує Сабо 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, другий півфінал КУ Маріуполь – Ворскла відбудеться 24 червня, початок о 19:30.

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