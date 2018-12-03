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Сабо: Матч Шахтар – Олімпік виправдав статус донецького дербі

07:30 1 Читать на русском
Сабо: Матч Шахтар – Олімпік виправдав статус донецького дербі
Йожеф Сабо / фото з соцмереж

Екс-тренер збірної України Йожеф Сабо прокоментував підсумок матчу між Шахтарем та Олімпіком (2:2).

"Гра вийшла, виправдавши статус дербі, але я цього не чекав. Ми знали яку тактику обере тренер Олімпіка і перший тайм це підтвердив.

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Перша половина була повністю за Шахтарем. "Гірники" контролювали м'яч, створювали моменти і забили перший гол. У другому таймі гра повністю змінилася.

Тренерський штаб Олімпіка змінив тактику, команда перейшла на активний відбір і у Шахтаря нічого не виходило. Шахтар пропустив два голи, після чого пішов сумбур біля воріт Олімпіка, хоча "гірники" так не грають", – розповів Сабо в ефірі телеканалу "Футбол".

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Україна17 тур

Шахтар - Олімпік: Неділя 02 грудня 2018

Шахтар
Матч завершено
2 : 2
Олімпік
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Теги
Шахтар - Олімпік Олімпік Олімпік Шахтар Шахтар Йожеф Сабо
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