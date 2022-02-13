"Думаю, Петраков не розраховуватиме на Коноплянку, оскільки він перейшов у польський чемпіонат, який є не дуже сильним. А як Євген проявить себе, чи буде зіркою тамтешнього футболу – невідомо.

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Багато залежить від того, чи повірить у Коноплянку тренер, чи ставитиме його на ігри. Якщо вирішить, що Євген не тягне, той однозначно сяде на лавку.

Так, він цілком міг би вписатися у схему Петракова, який схильний до гри у три центрбеки. Але знову ж таки – ця схема передбачає, що всі гравці мають вміти відбирати, адже якщо десь провал – з'являються вільні зони, куди на швидкості може увірватися суперник. Тож буде видно, що буде у Коноплянки найближчим часом, які оточуватимуть його футболісти. Це матиме безпосередній вплив на його перспективи", – сказав Сабо у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, Коноплянка перейшов у польський клуб у статусі вільного агента і підписав контракт терміном на півроку із опцією продовження ще на рік.

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