Сабо: Клуби з Європи ганяються за Маліновським

Екс-тренер "синьо-жовтих" Йожеф Сабо вважає, що збірна України прогресує.

"2018-й рік став успішним для збірної – не тільки тому, що вони виконали завдання, яке було поставлене перед командою – посісти в своїй групі Ліги Націй перше місце. Вони все це виконали. Але найголовніше навіть не те, що очки були зароблені, а те, що вони були зароблені хорошою грою, красивою грою, тому що в деяких іграх команда показувала сучасний футбол, і ми це бачили. Дякую тренерському складу, що вони не боялися.

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З появою футболістів, які не бояться йти в дриблінг, обігрувати один в один, з'явилася агресія в нападі. Це говорить про те, що хороший захист і хороша атака.

Хто лідер збірної України? Зрозуміло, що з появою Марлоса ми не можемо говорити, що він не підсилив атаку нашої збірної. У середній лінії є Зінченко, який іноді виходить в основі в своєму клубі. Коноплянка, Ярмоленко, Марлос... Степаненко дуже важливу роль грає. І Маліновський, який виріс на очах – за ним ганяються в Європі, щоб його купити.

Відбір на Євро-2020? Я подивився календар, він дуже поганий. Перший матч з Португалією граємо на виїзді, а потім останній поєдинок з Сербією, а це дуже пристойна команда, ми граємо в Белграді. Знаємо, що там важко грати. Там буде вирішуватися, хто посяде перше або друге місце. Але я впевнений в нашій команді і в тренерському штабі, що все буде добре", – сказав Сабо телеканалу "Футбол 1".

Прорив у Європу, фінал ЛЧ у Києві, проміжний успіх збірної України – яким був 2018 рік для українського футболу