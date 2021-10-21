"Я не отримав задоволення від матчу – слабка гра була, дуже слабка. У першому таймі кияни взагалі жодного разу не вдарили по воротах і гра відбувалась на одній половині поля. Від Барселони очікував більшого – їхнє місце в чемпіонаті Іспанії точно по грі. А кияни нічого не створили. Та й Барселона не мала гольових моментів, крім забитого гола. Незрозуміло, куди пішов Миколенко в цьому епізоді.

Барселона – Динамо: післяматчева прес-конференція Луческу – відсутність сміливості і чергова заміна Супряги

Дорогі такі піжони вийшли, а не можуть навіть обіграти, бо наші страхують. Кияни вміють страхувати. На кожен фланг по двоє-троє. Дуже важко обвести. Але гра не сподобалася – дуже слабка для Ліги чемпіонів.

Стартовий склад Динамо? Можливо, хтось змушує Луческу, щоб Супряга грав. Владислав зараз дуже поганий. Можливо, хтось нагнітає, його хочуть продати, потрібен попит. Супрягу ставлять, а він абсолютно нічого не може показати.

Хтось скаже, що добре, що не програли 5:0, але і 1:0, і 5:0 – все одно не взяли очок. Чекаємо матч-відповідь 2 листопада. Барселона зараз слабка команда", – цитує Сабо 1927.kiev.ua.

Після трьох турів групового етапу Динамо з одним заліковим балом розташувалось на дні квартету Е.

Барселона мінімально обіграла Динамо – команда Луческу зіграла 2 різні тайми у матчі ЛЧ, історичний гол захисника