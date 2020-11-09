У екс-тренера Динамо та збірної України Йожефа Сабо погіршилось здоров'я.

Йожефа Сабо було госпіталізовано в одну з київських лікарень, повідомляє Footboom. Причиною стала висока температура – понад 38 градусів.

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За інформацією видання, Сабо надали всю потрібну допомогу в одному зі столичних медичних закладів і наразі температура впала. Однак, про точний діагноз захворювання 80-річного заслуженого тренера України поки невідомо.

Нагадаємо, Йожеф Сабо очолював національну збірну у 1996-1999 роках, а також п'ять разів тренував київське Динамо.

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