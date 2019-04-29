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Сабо: Головне, що Динамо зберегло чемпіонську інтригу

11:30 177 Читать на русском
Сабо: Головне, що Динамо зберегло чемпіонську інтригу
Йожеф Сабо / UA-Football

Футбольний експерт Йожеф Сабо підбив підсумки 26-го туру УПЛ.

 
Микита Бурда 19’
Віталій Буяльський 24’
Томаш Кендзьора 75’
19’ Микита Бурда
24’ Віталій Буяльський
75’ Томаш Кендзьора

"Успіх гірників у Маріуполі був очікуваним. Що мене вразило, так це невміння футболістів Шахтаря бити пенальті. Щоб підходити до точки, потрібно бути впевненим в успіху на сто відсотків. Крім того, пенальтиста повинен призначати тренер. А у Шахтаря чомусь футболісти самі починають прямо на полі визначати, хто виконає 11-метровий. Не знаю, чому пенальті не б'є, наприклад, Коваленко.

Шахтар у більшості мінімально переміг Маріуполь – "гірники" не реалізували два пенальті

Матч Динамо проти Львова? Зі Львовом грати завжди складно. Я навіть думав перед поєдинком, що Динамо може втратити очки в цьому матчі. Скажу вам, що бразильці завжди поводяться, як артисти. Вони не розуміють до кінця, який у нас футбол. Бразильці не люблять грати без м'яча, працювати на знос. Тому, зовсім не дивно, що кияни навіть удев'ятьох добули вікторію. Найголовніше, що Динамо зберегло чемпіонську інтригу", – поділився Сабо в інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, що Динамо вдев'ятьох мінімально обіграло Львів (1:0), а Шахтар переміг Маріуполь, нереалізувавши два пенальті.

Львів – Динамо: Бущан всемогутній, епідемія вилучень киян, скасовані голи і збереження прикмети

Теги
Динамо Динамо Йожеф Сабо Львів Львів Львів - Динамо Шахтар Шахтар Маріуполь Маріуполь
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