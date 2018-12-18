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Сабо: Головна небезпека від Олімпіакоса – це їхній стадіон та вболівальники

09:15 334 Читать на русском
Сабо: Головна небезпека від Олімпіакоса – це їхній стадіон та вболівальники
Йожеф Сабо / Фото: соцмережі

Колишній тренер Динамо Йожеф Сабо прокоментував результати жеребкування Ліги Європи для київського клубу.

"У Динамо в принципі нормальний жереб. Головна небезпека від Олімпіакоса – це їхній стадіон і вболівальники. Добре пам'ятаю виїзди в Грецію, пам'ятаю, як нас там "приймали".

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До цього моменту треба теж готуватися. Тут важливий психологічний момент насамперед для молодих гравців Динамо, які не повинні похитнутись під таким тиском грецьких уболівальників.

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На мій погляд, Динамо цілком може пройти грецький Олімпіакос. Проте, якщо греки вийшли в плей-офф, значить, у них хороша команда. Досить нагадати, що в останній грі в групі Ліги Європи вони обіграли Мілан", – цитує Сабо Команда №1.

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Олімпіакос - Динамо: Четвер 14 лютого 2019

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