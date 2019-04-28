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Сабо: Фабрі не повинен був зупиняти Карпати

12:02 547 Читать на русском
Сабо: Фабрі не повинен був зупиняти Карпати
Йожеф Сабо / соцмережі

Футбольний експерт Йожеф Сабо розкритикував гру Карпат у матчі 26 туру УПЛ проти Олімпіка (2:3).

9’ Геннадій Пасіч
83’ Максим Дегтярьов
84’ Матар Дійє
 
Франціско Ді Франко 36’
Крістіан Понде 54’
9’ Геннадій Пасіч
36’ Франціско Ді Франко
54’ Крістіан Понде
83’ Максим Дегтярьов
84’ Матар Дійє

"Карпати були кращими. Здавалося, перемога в кишені. Але за 15 хвилин до кінця матчу, коли львів'яни вигравали з рахунком 2:1, вони вирішили закритися на своїй половині поля, віддати простір супернику. І тому законно програли. Не можна так грати.

Олімпік – Карпати – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Карпати виглядали краще, але так трапляється у футболі, нікуди від цього не дінешся. І мені останні 15 хвилин сподобалися, дуже здорово.

Фабрі Гонсалес не повинен був зупиняти команду. Карпати в першому таймі могли забити ще пару м'ячів. Вони були кращі й енергійніші. Олімпік нічого не показав, але раптом вибухнув в останню чверть години і зробив гру", – сказав Сабо каналу Футбол 2.

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Теги
Йожеф Сабо Фабрісіано Гонсалес Фабрісіано Гонсалес Олімпік - Карпати Карпати Карпати Олімпік Олімпік
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