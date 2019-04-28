Сабо: Фабрі не повинен був зупиняти Карпати

Футбольний експерт Йожеф Сабо розкритикував гру Карпат у матчі 26 туру УПЛ проти Олімпіка (2:3).

"Карпати були кращими. Здавалося, перемога в кишені. Але за 15 хвилин до кінця матчу, коли львів'яни вигравали з рахунком 2:1, вони вирішили закритися на своїй половині поля, віддати простір супернику. І тому законно програли. Не можна так грати.

Олімпік – Карпати – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Карпати виглядали краще, але так трапляється у футболі, нікуди від цього не дінешся. І мені останні 15 хвилин сподобалися, дуже здорово.

Фабрі Гонсалес не повинен був зупиняти команду. Карпати в першому таймі могли забити ще пару м'ячів. Вони були кращі й енергійніші. Олімпік нічого не показав, але раптом вибухнув в останню чверть години і зробив гру", – сказав Сабо каналу Футбол 2.

"Ми завалимося в роздягальню, дамо їм п**ди", – обурені фани Карпат поговорили з гравцями після поразки Олімпіку (18+)