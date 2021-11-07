"Він давно хотів і казав, що хоче вже працювати клубним тренером, щоби постійно бути у футбольному процесі. Я думав, що він таки очолить Мілан, але "россонері" зараз на хорошому ходу, тому там місце зайняте.

Шевченко визначився з тренерським штабом у Дженоа, – журналіст

Дженоа – команда середнього рівня, майже внизу турнірної таблиці. Тому багато залежатиме від того, чи будуть у нього можливості посилити склад. Вважаю, що Дженоа трохи не та команда для Шевченка, але якщо він, звичайно, хоче тренувати, застоюватися теж не можна. Головне, щоби він добре почав, не провалився, бо інакше потім репутацію повертати складніше.

Думаю, Андрій Шевченко вже доволі досвідчений тренер, не дурний. Він візьме до команди італійських помічників, футболісти теж мають розуміти його. Тож бажаю йому успіхів, хай усе вийде. Ми ж стежитимемо і підтримуватимемо його", – сказав Сабо у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, ЗМІ активно сватають Шевченка на посаду головного тренера Дженоа. Попереднього наставника – Давіде Баллардіні – вже звільнили через провальні результати команди. Підписання контракту з екс-керманичем збірної України планується на понеділок, 8 листопада.

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