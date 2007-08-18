Сабо: Думаю, Динамо цілком влаштує нічия в матчі проти Славії

Колишній наставник Динамо Йожеф Сабо поділився думками напередодні матчу кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, в якому Славія прийматиме Динамо.

"Поєдинку в Празі очікую з острахом, тому що динамівці в грі чемпіонату проти Шахтаря виклалися по максимуму. Повністю відновитися на четвертий день, з урахуванням перельоту, буде дуже складно. У другій половині майбутньої зустрічі помилки можуть помітно зрости.

Так, підопічні Олександра Хацкевича молодці, вони відіграли на хорошому рівні весь матч проти "гірників". Тим більше цікаво побачити, в якому тепер стані буде команда у зустрічі зі Славією.

Славія – Динамо: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Думаю, наставнику біло-синіх без серйозної ротації не обійтися. Єдиний і великий плюс в тому, що динамівці до поєдинку Ліги чемпіонів готувалися на позитивних емоціях, що завжди додає команді моральних сил.

Протистояння з Славією, однозначно, буде складним. Чехи в своєму чемпіонаті йдуть на першому місці. Наскільки відомо, вони дуже небезпечні при розіграшах стандартних положень.

Чи влаштує киян нічия? Думаю, цілком! Адже матч чемпіонату з Маріуполем напевно буде перенесений, тому у киян з'явиться можливість повноцінно підготуватися до повторної зустрічі. Плюс домашні трибуни стануть союзником Динамо", – розповів Сабо в коментарі Команда1.

Славія – Динамо: анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Матч кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Славія – Динамо розпочнеться завтра о 20:30. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.