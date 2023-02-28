"За чемпіонство боротимуться СК Дніпро-1 та Шахтар. Кияни й до зими не мали дуже сильних гравців, а взимку ще й втратили Забарного та Циганкова. У них немає гравців, здатних боротися за золоті медалі.

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Боротьба за виживання? Думаю, цієї весни середняки та аутсайдери показуватимуть нудний футбол, бо багато наших сильних гравців виступають не в УПЛ, а в чемпіонатах Польщі та інших країн", – зазначив Сабо в коментарі виданню Експрес.

Додамо, що Динамо цієї зими втратило Забарного та Циганкова, проте не підписувало гравців їм на заміну. Наразі кияни посідають третє місце, маючи 30 очок.

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