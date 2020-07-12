Сабо: Десна зуміє відібрати очки у Шахтаря

Екс-тренер збірної України, а нині телеексперт, Йожеф Сабо поділився очікуваннями від поєдинку 30-го туру УПЛ між Десною та Шахтарем.

"Луїш Каштру відпустив кількох гравців основного складу "гірників", які не братимуть участі у грі з Десною. Думаю, що список футболістів не обмежиться трьома прізвищами і у грі з командою Рябоконя ми побачимо фактично весь другий склад Шахтаря. Точніше, обойму гравців, яка зіграла менше матчів у сезоні, аніж інші виконавці.

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Шахтар, звичайно ж, навіть з умовно другим складом не буде грати з Десною абияк і тим більше віддавати чернігівцям перемогу. Молоді бразильці, які отримають від Каштру шанс, будуть битися за своє місце під сонцем. Тому матч у Чернігові буде наполегливим. У зв'язку з цим я прогнозую, що у Десни будуть шанси взяти хоча б одне очко. Мені здається, гра в цьому матчі завершиться унічию.

Не можу оцінювати рішення Каштру надати команді відпустку перед повторною грою з Вольфсбургом. Все-таки, коли був карантин, у футболістів фактично був відпочинок, тому що тренувальний процес у домашніх умовах – це лише фізкультура. Тому втомитися футболісти зараз не повинні і вони б напевно змогли з одного сезону перейти плавно у новий, а відпочили б вже взимку.

Мабуть, тренери Шахтаря побоюються, що восени у футболістів буде надто щільний графік – матчі збірних, чемпіонат і Ліга чемпіонів, тому краще зараз їм дати паузу. Тим більше, "гірники" налаштовуються пройти Вольфсбург і потім пройти по турнірній сітці Ліги Європи якомога далі", – сказав Сабо у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, Десна після 29-ти турів посідає третю сходинку, набравши 55 очок. У разі успіху у матчі з чемпіонами України підопічні Рябоконя зможуть піднятися на друге місце, випередивши луганську Зорю.

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