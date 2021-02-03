"Треба знати, коли можна порушувати режим, а коли не можна. Тим більше, що вони на зборах. Може він зрозуміє, що сталася дурість.

Колос опублікував офіційну заяву щодо відрахування Селезньова

Може він і попросить вибачення. Почне працювати в тренувальному процесі й все стане на свої місця", – сказав Сабо у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, раптовий відхід Селезньова із Колоса пов'язують із черговим порушенням режиму – Євген нібито з'явився на матч у стані алкогольного сп'яніння. Сам ветеран це спростував і назвав причиною відходу сімейні обставини.

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